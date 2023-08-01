"علوم الإسكندرية" تعقد مؤتمرها العلمى السنوى للعام الجامعى 2023

الإسكندرية أسماء على بدر

عقدت كلية العلوم جامعة الإسكندرية المؤتمر العلمي السنوي (الإنجازات والمعوقات) للعام الجامعي/2022/2023 وذلك اليوم الثلاثاء بمدرج أحمد زويل بمبنى الكلية بالشاطبي، حضر اللقاء االقائم بتسيير أعمال عميد الكلية، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف الدراسة بمبنى الشاطبى ورؤساء مجالس الأقسام العلمية ومنسقى البرامج الخاصة ولفيف منأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والإداريين بالكلية.

وقال بيان اليوم، إن تناول المؤتمر الإنجازات والمعوقات التى حدثت بأقسام الكلية والهيكل الإداري، والبرامج المتخصصة، ووحدة ضمان الجودة.

وكرمت إدارة الكلية أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الجامعة للعام 2022-2023، ورئيس مجلس قسم علوم البيئة السابق على مجهوداتعا كما تضمن اللقاء عرض الصعوبات التى واجهت إدارة الكلية إداريا وماليا، وأنشطة قطاع التعليم والطلاب، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية.

كما عرضت القائم بتسيير اعمال عميد الكلية ميزانية مفصلة للعام الجامعى 2022-2023 بالإضافة للإنجازات الإدارية والبنية التحتية والتى عملت عليها إدارة الكلية بشكل مكثف بالتعاون مع إدارة الجامعة كإحلال وتجديد لبعض الكيانات والمباني داخل الكلية بمبنى الشاطبى ومحرم بك، والأجهزة العلمية والمعملية.