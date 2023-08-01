ضبط 20 طن أسمدة زراعية مغشوشة خلال حملة رقابية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية لمواجهة بيع السلع المقلدة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.

وأسفرت الحملات عن ضبط 20 طن أسمدة زراعية بمركز الدلنجات مجهولة المصدر ومقلدة لشركات شهيرة فى الأسواق، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

يذكر أن الحملات التموينية بالبحيرة قد أسفرت مؤخرا عن ضبط 64 شيكارة سماد زراعى مدعم بإجمالى 3 أطنان قبل بيعه بالسوق السوداء رغم حظر تداوله بالأسواق.

من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية، مشددة على العمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.