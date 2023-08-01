اليوم السابع
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"صحة الدقهلية": منشآت الرعاية الأساسية استقبلت 947 ألف حالة خلال يوليو.. صور

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 03:56 م
"صحة الدقهلية": منشآت الرعاية الأساسية استقبلت 947 ألف حالة خلال يوليو.. صور مركز طب الأسرة بالكفر الجديد
الدقهلية _محمد الحبشي

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أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المنشآت الصحية التابعة لإدارة الرعاية الأساسية، استقبلت 947 ألفا و59 حالة خلال شهر يوليو 2023 في وحدات ومراكز طب الأسرة.
 
وأضاف الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية، أن الخدمات تضمنت الكشف الطبي لحالات الاستقبال والتحاليل بالمعمل إلى جانب خدمات التطعيمات وتنظيم الاسرة وصرف الألبان.
 
وأشار الطنبولي إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية لمنظومة العيادات المسائية، والتى تتضمن 9 منشآت ستكون مؤهلة للعمل على مدار 24 ساعة في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية.
 
كما لفت إلى استمرار أعمال مبادرات الصحة العامة و 100 يوم صحة ( الامراض المزمنة -الاعتلال الكلوي- السمعيات- كبار السن- الغدة الدرقية- قلبك امانة -حقك تنظمي -المقبلين علي الزواج- فحص الام والجنين- صحة المراة- الامراض الوراثية).
 
ياتي ذلك بناء علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، برفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة.
 
 
الكشف علي مرضي السكر
الكشف علي مرضي السكر

تجهيزات طبيه
تجهيزات طبية

جانب من أعمال استقبال المواطنين
جانب من أعمال استقبال المواطنين

مركز طب الاسرة باشمون
مركز طب الأسرة بأشمون

مركز طب الاسرة بالكفر الجديد
مركز طب الأسرة بالكفر الجديد

وحده طب الاسرة قرسة ناصر
وحدة طب الأسرة بقرية ناصر

 


مديرية الصحة

صحة الدقهلية

الرعاية الصحية

صحة المواطنين

100يوم صحة

مبادرات رئاسية

قلبك امانة

وزارة الصحة والسكان



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