شريك هانتر يكشف ارتباط بايدن بأعمال نجله: وضع والده على مكبر الصوت في مكالمات تجارية

كتبت: نهال أبو السعود

التقى ديفون آرتشر ، الشريك التجاري السابق لهانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن المشرعين خلف أبواب مغلقة للإدلاء بشهادته حول المعاملات التجارية لبايدن الأصغر وما إذا كان والده الرئيس جو بايدن، قد تورط معهم.

قالت شبكة ايه بي سي، إن ارتشر قدم تفاصيلًا تتعلق بالمعاملات التجارية لهانتر بايدن في أوكرانيا، وأخبر المشرعين خلال اجتماعهم أن هانتر بايدن كان كثيرًا ما يتلقى مكالمات هاتفية لوالده بصحبة شركائه في العمل، ويضعه على مكبر الصوت بنحو 20 مرة أثناء حديثه مع شركاء تجاريين، وفقًا لنواب ومصادر مطلعة على الشهادة.

ووصف جيمس كومر، الرئيس الجمهوري للجنة الرقابة، الأمر بأنه دليل على أن "جو بايدن كذب على الشعب الأمريكي عندما قال إنه ليس لديه علم بشأن التعاملات التجارية لابنه وأنه لم يشارك".

وقال آرتشر للجنة، وفقًا للسناتور دان جولدمان من نيويورك، فإن هانتر بايدن كان يبيع الوهم بالوصول إلى والده" ، لكنه لم يشارك والده بشكل مباشر في أي من تعاملاتهما التجارية.

ولم يعلق محامي آرتشر على تفاصيل ما قاله موكله للجنة ، فقط أخبر ABC في بيان بعد الشهادة أن آرتشر أجاب على الأسئلة "بأمانة وبشكل كامل".

من جانبهم، صور الجمهوريون شهادة آرتشر على أنها مفتاح في تحقيقهم مع عائلة بايدن، وجاء ذلك في الوقت الذي أعطى فيه قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأولوية للجهود لفتح تحقيق في عزل الرئيس بايدن من خلال محاولة ربطه بالتعامل التجاري مع ابنه.