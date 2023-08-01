"شباب كفر الشيخ" تنظم سباقا لاختراق الضاحية بمصيف بلطيم

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مصيف بلطيم فاعليات المهرجان الرياضي وسباق اختراق الضاحية للمصطافين تنظمه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بالتعاون مع مدينة مصيف بلطيم، بدعوة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، دعماً للأنشطة الرياضية بمصيف بلطيم لتنشيط السياحة الداخلية بالمدينة، المهرجان الرياضي وسباق اختراق الضاحية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه فى إطار تضافر جهود المؤسسات الحكومية، لتقديم أفضل خدمة للمواطن المصري، وبدعوة من محافظ كفر الشيخ، تم التنسيق بين المديرية ومصيف بلطيم لإعداد برنامج رياضي متكامل للمهرجان، يتضمن لقاءات كرة القدم، وسباق للجرى لاختراق الضاحية، يبدأ من أمام بوابة مصيف الشباب وينتهى أمام ملعب مصيف بلطيم بشاطىء النرجس بمشاركة 100 شاب من المصطافين، وإعداد جوائز للفائزين فى سباق اختراق الضاحية.

وتشهد الأيام المقبلة فاعليات رياضية متعددة تطلقها مديرية الشباب والرياضة بمدينة مصيف بلطيم، ضمن خطة النشاط الرياضي تنظمها إدارة التنمية الرياضية، وذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، وبحضور هيثم عطية ،رئيس مصيف بلطيم، المهرجان من تنظيم فريق عمل المديرية أسامة زيد وكابتن محمد سليمان بإدارة التنمية الرياضية.