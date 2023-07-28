زحام شديد بمصيف بلطيم وإقبال غير مسبوق وتوفير كافة الخدمات.. صور

وتشهد شواطئ مصيف بلطيم الستة زحاما شديداً، نظراً للحرارة الشديدة، فلجأ الألاف للشواطئ، إضافة للإقبال الكبير على المصيف هذا العام، نظراً لأعمال التطوير الذي شهدها المصيف، واستمرار تقديم الخدمات المتعددة للمصطافين القادمين من كافة محافظات الجمهورية.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بتكثيف تواجد رجال الانقاذ علي شواطئ المدينة علي جميع الشواطئ من أول ضوء للشمس، حتى خروج جميع المصطافين من البحر، وعدم الاستهانة أو التهاون مع من يخالف التعليمات.

كما وجه بتواجد معدات الانقاذ وجاهزيتها للتعامل مع أي طوارئ، بالتنسيق مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف علي تشغيل مستشفى النرجس والامل علي مدار اليوم مع دعمهم بالأطباء والتمريض اللازم، ودعم المدينة ب 5 سيارات إسعاف وتوزيعهم علي جميع الشواطئ للتدخل في حالة حدوث أي طوارئ، إضافة للعيادة المتنقلة لتقديم الخدمات ضمن حملة 100 يوم صحة.

ومصيف بلطيم به 6 شواطئ، يتردد عليهم سنويا حوالي 3 ملايين مصطاف من كافة المحافظات المصرية وشهد هذا العام تطورا كبيرا ، وأعمال تطوير وإنشاء مشروعات جديدة، منها إنشاء 3 محطات صرف صحي ومعالجه، وإعادة توسعة ورصف الطرق، وزيادة المساحات الخضراء، وتوفير كافة سبل الراحة، إضافة لأمسيات ليلية ثقافية، وغيرهم من الخدمات.



اقبال كبير على مصيف بلطيم



الاستمتاع بمصيف بلطيم



جانب من الزحام