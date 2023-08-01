اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 07:45 م
أكرم القصاص

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سوريا وبرنامج الأغذية العالمي يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 07:05 م
سوريا وبرنامج الأغذية العالمي يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك سوريا
أ ش أ

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بحث المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري رئيس اللجنة العليا للإغاثة، اليوم/الثلاثاء/، مع نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل يوهان أورينوس سكاو، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع وزيادة الدعم المقدم لسوريا لاسيما بما يخص مشاريع تحسين سبل العيش.

وأشار مخلوف - وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) - إلى أهمية الاستجابة السريعة للاحتياجات المتزايدة وتنفيذ المزيد من مشاريع التعافي، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين الحكومة السورية وبرنامج الأغذية العالمي لرفع مستوى الدعم والمساعدات في ضوء زيادة عدد المحتاجين والتحديات المفروضة على الشعب السوري.

من جانبه، أعرب كارل عن تطلعه لتوسيع نطاق عمل البرنامج في سوريا، وتأمين الدعم اللازم للمحتاجين وإقامة مشاريع مستدامة تسهم في تحسين سبل العيش والغذاء، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل لتذليل العقبات التي تعوق الاستجابة السريعة، منوها بالتعاون والتسهيلات التي يلقاها البرنامج من الحكومة السورية.

 


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برنامج الأغذية العالمي

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