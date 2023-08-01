وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بى إس- سى بى إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الزلزال الأول بلغت بقوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، وضرب منطقة تقع على بعد 26 كيلومترا شمال شرق جزيرة دالوبيري، فيما أعقبه زلزال أخر بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر على عمق 26 كيلومترا.

يشار إلى أن الفلبين تقع في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، والتي تشهد 90 في المئة من الزلازل المسجلة على مستوى العالم.