وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت مسيرتين أوكرانيتين في الجو فوق منطقتي أودينتسوفو وناروفومينسك في مقاطعة موسكو مشيرة إلى أنه تم تعطيل مسيرة أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية، وبعد أن فقدت السيطرة عليها، تحطمت في منطقة مجمع "موسكو سيتي" للمباني غير السكنية.

من جانبه، كتب عمدة موسكو سيرجى سوبيانين عبر تلجرام "أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت عدة طائرات بدون طيار أثناء محاولتها الوصول إلى موسكو"، موضحا أن إحدى الطائرات اصطدمت بنفس البرج في "موسكو سيتي" الذي أصيب خلال هجوم مشابه فجر أمس الأول.

وأضاف سوبيانين أنه لا توجد معلومات عن سقوط الضحايا نتيجة الهجوم، بينما تضرر زجاج البرج على مساحة نحو 150 مترا مربعا، مشيرا إلى أن رجال الطوارئ يعملون الآن في موقع الحادث.