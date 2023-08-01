وذكر المكتب الصحفي لدائرة التحقيق التابعة للجنة التحقيق الروسية في المقاطعة، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الدائرة الثالثة للتحقيق فتحت قضية جنائية بحق مراهق يبلغ من العمر 15 عاما؛ لاشتباهه في الفترة ما بين عامي 2022 و2023 بإضرام النار في إحدى مدارس المقاطعة، وبعد ذلك بدأ في صنع أسلحة محلية الصنع، كما اشترى خليطا حارقا .

وأشار البيان إلى أنه بطلب من المحقق اختارت المحكمة تدبيرا وقائيا على شكل إقامة جبرية ضد المشتبه به، موضحا أن احتجاز المراهق تم بعد اقترابه من "مخبأ" كانت فيه علبة بها أربع زجاجات حارقة.

