رئيس مياه سوهاج يستعرض خطة الإحلال والتجديد للعدادات المعطلة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماعا موسعا ضم رؤساء القطاعات والأفرع ومديرى العموم وذلك لمناقشة مؤشرات الأداء خلال العام 2022/2023 ..صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض خطة الإحلال والتجديد للعدادات العاطلة وموقف التحصيل بجميع أفرع الشركة وكذلك عرض خطط الشركة فى ترشيد الطاقة وأعمال المراجعة الشاملة لكفاءة استهلاك الطاقة بجميع محطات مياه الشرب للمساهمة فى رفع كفاءة الأداء وزيادة الانتاج وترشيد الطاقة.

وأوضحت انجى جمال مدير إدارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية أنه على هامش الاجتماع تم تكريم 42 من المتميزين ببرنامج المسار الوظيفى لتميزهم فى اجتياز الاختبارات التحريرية هذا بالإضافة إلى تكريم العاملين بمحطات مياه الصوامعة المدمجة والأحذية المطورة بأخميم ومحطات رفع صرف صحى رقم 1 ورقم 3 بالمراغة والشوكا بطما وذلك لحصولهم على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM وكذلك تكريم العاملين بمحطة الطوايل الغربية لحصول المحطة على شهادة اعتماد سلامة ومامونية المياه.