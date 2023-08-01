رئيس مياه المنوفية: وضع خطة استباقية لتخفيف أحمال الكهرباء بمواقع الشركة المختلفة

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية اجتماعا بالعاملين بفرع شبين الكوم في إطار تنفيذ تعليمات معالى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بشأن العمل على تنفيذ الإجراءات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء والتى من شأنها أن تسهم فى ترشيد استهلاك الكهرباء بوجه عام وكذلك استعراض انجازات الشركة فى مختلف القطاعات الفنية والسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأكد، حرص الشركة علي تطبيق فكر ورؤية الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة المستخدمة بمواقع العمل المختلفة والعمل علي تخفيض الإنارة على أسوار المحطات مع مراعاة الحفاظ على أمن وسلامة تلك المحطات مطالبا كل فرد بأن يبدأ بنفسه أولا بما يساهم فى ترشيد استخدام موارد الشركة ويعود بالنفع علي الدولة.

واستعرض، الإنجازات الملموسة التي حققتها الشركة في المجالات المختلفة والتي تمثلت في تنفيذ مشروعات مياه وصرف صحي بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه خلال الأربع سنوات الأخيرة.

وأوضح، الموقف الحالي لاستلام مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المنتهى تنفيذها بقرى مركزى أشمون والشهداء ضمن المرحلة الأولى " بالمبادرة لدخولها الخدمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى مركزي أشمون والشهداء بواقع 81 قرية ، و يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري.

وقال: تحظى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بتخصيص 1.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحى المستدام لخدمة المناطق الريفية الممول بقرض من البنك الدولي والبنك الآسيوي لخدمة 16 قرية، و 16 تابعا بمركز تلا من القرى الملوثة لفرع نيل رشيد ويخدم المشروع 4 تجمعات قروية ( تلا – الكمايشة – صفط جدام – منشأة السلام )، ويتكون من 4 محطات معالجة صرف صحى ( الكمايشة، صفط جدام، توسعات محطة معالجة تلا، منشأة السلام )، و 14محطة رفع ( منشأة محمد، كفر قرشوم، عزبة رشيد، كوم الشيخ عبيد، كفر العلوى، جدام وصفط جدام، ميت الكرام و شبرابتوش، كفر الشرفا، قشط وخوالبندارية، كفر الشيخ شحاتة، كوم مازن، و5 محطات رفع لخدمة 9 عزب ) بإجمالى 43 ألف وصلة منزلية لخدمة 300 ألف مستفيد من خدمة الصرف الصحى، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 20% وسيتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنهاية عام 2024.

وذكر، يسعى القطاع التجاري لتحقيق أهداف الشركة والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع من خلال تفعيل منظومة الخزينة الاليكترونية بجميع أفرع الشركة، وتفعيل منظومة الجرد الإليكتروني بجميع أفرع الشركة، وتفعيل منظومة القراءة والتحصيل بنظام pos لعدد 7 أفرع، وإنشاء وتفعيل منظومة الفاتورة الإليكترونية، وإنشاء مراكز خدمة عملاء متنقلة آلية للقرى والمناطق النائية، وتفعيل خدمة الدليفرى ( التعاقد بالمنزل )، وتوفير وبيع 102488 قطعة موفرة، وتجهيز سيارات خدمة عملاء متنقلة لتسهيل التعاقدات بالقرى، وتفعيل وتشغيل 10 مراكز شحن على مستوى المحافظة، والتعاقد مع شركات الدفع الإليكتروني ( فورى – خالص ) للعملاء ذات الدفع المسبق، وتشغيل البرنامج الموحد لتشغيل جميع العدادات ذات الأقطار المختلفة، وتركيب 55283 عدادا مسبق الدفع منها 4322 عدادا مسبق دفع حكومي، وتوفير جهاز المعايرة النقال لمعايرة العداد وفحصه بالمنازل، وتجهيز سيارة متنقلة لفحص العدادات ذات الأقطار الكبيرة في مكانها.

وتابع أنه من أجل الارتقاء بالمستوى المهني لجميع العاملين بالشركة، تعاقد قطاع الموارد البشرية مع عدد 1218 بوظيفة (مهندس، كيميائي، فنى تشغيل، سائق، قارئ ومحصل، سباك، عامل، حرفي)، بالإضافة إلى 13 ضمن نسبة الـ 5%، وترقية 450 موظفا، وإعادة التعاقد مع 670 موظفا، ومنح 640 موظفا علاوة تشجيعية، ومنح 4 موظفين من حملة الماجستير والدكتوراة علاوة، وضم مدة الخدمة العسكرية والخدمة العامة لـ 352 موظفا وتجديد الاعتماد لشهادة الجودة iso 9001/201 وتنفيذ 481 دورة تدريبية لـ 2392 متدربا.