خطوات مهمة قبل 10 دقائق من موعد فصل الكهرباء لسلامة الأجهزة المنزلية

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقرائه بعض الخطوات الهامة قبل 10 دقائق من الموعد المحدد لفصل التيار الكهربائي وفقا لجدول تخفيف الأحمال الذى أعلنه مجلس الوزراء والذى سيتم البدء فى تطبيقه بدأ من الساعة 12 ظهرا اليوم وذلك فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة ونقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة وهى كالاتى :

1- افصل الأجهزة الكهربائية من المنيع بنزع الفيشة عند انقطاع التيار الكهربائي.

2-انتظر دقائق بعد عودة التيار الكهربائى وقم بإعادة توصيل (تشغيل) الأجهزة الكهربائية.

3- افصل سخان المياه مملوء بالمياه قبل توصيل الكهرباء (وذلك بفتح حنفية السخان والتأكد من نزول المياه منها).

4- يجب أن يكون أرضى الأجهزة الكهربائية الحساسة مثل الكمبيوتر والتليفزيون والغسالة الفول اتوماتيك منفصل عن أرضى باقى الأجهزة، وذلك لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الأجهزة ذات الأحمال العالية مثل التكييف والثلاجة والديب فريزر.

5- احرص على عدم استخدام المصاعد الكهربائية قبل دقائق من موعد الفصل المعلن.

6- افصل جهاز التكييف من زر التحكم الكهربائى وليس من خلال الريموت.

7- تجنب تشغيل غساله الملابس أو الاطباق قبل 10 دقائق من موعد فصل التيار الكهربائى المعلن من قبل مجلس الوزراء.