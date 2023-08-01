جامعة قناة السويس تنظم برامج تدريبية حول قضايا البيئة والتغيرات المناخية

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بالاهتمام بقضية المناخ والتغيرات البيئية، وما يرتبط بها من موضوعات المياه والتربة والاحتباس الحراري، وأهمية تناولها بالبرامج التدريبية والتوعوية التي تقدمها الجامعة للمتدربين، والتوعية بها، مؤكدا على حرص القيادة السياسية على تنمية الوعي البيئي وهو ما أكدت عليه خلال قمة المناخ التي استضافتها مصر مؤخرا بمدينة شرم الشيخ Cop27.

في هذا الإطار عقدت جامعة قناة السويس برنامجين تدريبيين عن "الفلسفة البيئية في مجال التحديات الأكثر احتياجا للإنسانية"، و"التحديات المعاصرة لأثر التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى"، وذلك بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها فريد عميد كلية العلوم، والدكتور رأفت محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستهدف التدريب الأول 15 متدربا، حيث تناولت به الدكتورة ماهي غباشي الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم مفهوم فلسفة البيئة، والأخلاق البيئية، وكيفية إدارة البيئة المحيطة والتعامل معها، بالإضافة للتفاعل البيئي وكيفية الحفاظ على البيئة، ودور الفرد فى مواجهة التغيرات المناخية.

بينما استهدف البرنامج التدريبي الثاني 16 متدربا، وتناولت خلاله الدكتورة إلهام الخواص المدرس بكلية العلوم مفهوم الاحتباس الحراري، وأسبابه، وآثاره السلبية، وعلاقته بالتغيرات المناخية على مختلف القطاعات مثل الزراعة والصناعة وإنتاج الأسماك، وطرق علاج هذه الظاهرة بتشجيع استخدام الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة والنقل المستدام وتقليل الاستهلاك ونشر الأساليب الحديثة في الصناعة والزراعة.

أقيم التدريب بإشراف تنفيذي المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

وفى سايق آخر، استقبل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ممثلي برنامج منح الجامعات الحكومية "أمديست" لجامعة قناة السويس، بحضور الدكتورة دينا محسن نائب مدير برنامج منح الجامعات الحكومية والمسئولة عن برنامج الإعاقة بأمديست، ونهلة حفني منسق الأمديست بمركز ذوي الهمم بجامعة قناة السويس.

وذلك في إطار حرص جامعة قناة السويس على تقديم كافة التسهيلات لطلابها من ذوي الهمم، من خلال تقديم الخدمات لهم ، والسعي دوماً إلى التعاون مع الجهات التي تهتم بدعمهم،و برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة .

حضر اللقاء الدكتور سامح عباس مدير مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وخلال اللقاء - رحب الدكتور محمد عبد النعيم بدعم سبل التعاون مع القائمين على البرنامج، بهدف تطوير وزيادة الخدمات المقدمة للطلاب من ذوي الهمم، لافتاً إلى أن اختيار جامعة قناة السويس ضمن 15 جامعة حكومية على مستوى الجمهورية، للمشاركة في مشروع إنشاء مراكز لخدمات ودعم الطلاب ذوي الهمم يُعد مكسبا كبيرا للجامعة، من خلال تلبية الاحتياجات الأكاديمية والمجتمعية للطلاب ذوي الهمم ؛ لتعزيز تكافؤ فرص الحصول على التعليم العالي للطلاب فى الجامعات الحكومية، وذلك خلال العامين القادمين بالتعاون بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبها- أوضحت الدكتورة دينا محسن أن البرنامج سيقوم بتدريب العاملين بمركز ذوي الهمم، بمقره بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، إلى جانب تقديم منح دراسية للطلاب، كما يساهم البرنامج بتوفير التجهيزات اللازمة على أعلى مستوى مع دعم أنشطة التدريب بالمركز، من خلال متخصصين لتدريب العاملين بالمركز على أساليب الإدارة، ودعمهم فى إجراء تقييم للاحتياجات ووضع خطة عمل، بالإضافة إلى تعريفهم بالسياسات العامة والإجراءات الخاصة بالمركز.

وأضاف الدكتور سامح عباس أن المركز يهدف إلى تطوير مهارات الطلاب من ذوي الهمم، من خلال دورات تدريبية متنوعة ، مشيراً إلى أن الجامعة نظمت العديد من الأنشطة الطلابية والاحتفاليات والمعارض ؛لتحفيز الطلاب على اكتشاف مواهبهم، ومؤكداً على تميز طلابنا من ذوي الهمم في البطولات الرياضية العالمية.