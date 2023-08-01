تكليف الدكتور عبد الرازق الكومى بأعمال وكيل آداب طنطا لشئون الدراسات العليا

أصدر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ، قراراً رقم 1766 بتاريخ 24/ 7 /2023 بتكليف الدكتور عبدالرزاق بسيوني الكومى أستاذ الجغرافيا الطبيعية ورئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة طنطا، للقيام بأعمال وكيلاً لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب جامعة طنطا.

يذكر أن الدكتور عبدالرزاق بسيوني الكومي قد حصل على ليسانس الآداب من قسم الجغرافيا شعبة المساحة والخرائط عام 1990م ، بتقدير عام جيد جداً وعُين معيداً بقسم الجغرافيا بكلية الآداب.

كما حصل على درجة الماجستير في الآداب من قسم الجغرافيا ، تخصص جغرافيا طبيعية "جيومورفولوجيا"، عام 1996 تقدير ممتاز، وتم تعينه بدرجة مدرس مساعد عام 1996 بالقسم.

كما حصل على درجة دكتوراه الفلسفة في الادآب ، تخصص الجغرافيا الطبيعية"جيومورفولوجيا" عام 2001، بمرتبة الشرف الأولى وعين فى درجة مدرس للجغرافيا الطبيعية بالقسم 2001.

كما عُين قائم بتسيير أعمال مجلس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بالكلية بداية من عام 2017، كما عُين أستاذا للجغرافيا الطبيعية ونظم المعلومات الجغرافية بقسم الجغرافيا اعتباراً من 28 / 9 / 2022 ، وقام بأعمال رئيس مجلس قسم الجغرافيا بالكلية اعتباراً من 16 /1 / 2023 .

وتم اختياره عضوا بلجنة الجغرافيا بالمجلس الأعلى للثقافة لدورة كاملة بداية من عام 2017.

من جهة أخرى قدم الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية خالص الشكر للدكتور عادل أحمد زين العابدين على ما قدمه من مجهودات فى قطاع شؤون الدراسات العليا بالكلية خلال الفترة السابقة.