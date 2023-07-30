الكشف على 1088 فردًا خلال القافلة الطبية بقرية ميت الليت في المحلة

الغربية عادل ضرة

شهدت اليوم قرية ميت الليت هاشم بمركز المحلة القافلة الطبية المجانية التى نفذتها جامعة طنطا بمدرسة إسماعيل عبودة الإعدادية المشتركة و شملت العديد من التخصصات الطبية و حملات توعوية للوقاية من الأمراض وقوافل توعوية وزراعية وإجتماعية وبيطرية ومحو الأمية بحضور المهندس على عبد الستار السكرتير المساعد لمحافظة الغربية و اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة.

تم خلال أعمال القافلة التى امتدت على مدار اليوم الكشف على 1088 حالة من خلال 14عيادة ضمت تخصصات "الجلدية، الصدر، المسالك البولية، القلب والأوعية الدموية، الباطنة، العظام، الجراحة العامة، المخ والأعصاب، الأطفال، جراحة العيون، الأنف والأذن، النفسية والعصبية"، إلى جانب الصيدلية التى قامت بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، وتحويل 115 حالة إلى مستشفيات الجامعة

كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة متنوعة لزراعتها بالقرية ، ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة " 100 مليون شجرة " وإجراء اختبارات محو الأمية لـ 90 مواطنا هذا بجانب قافلة تنظيم الأسرة والتي نظمتها مديرية الصحة و فعاليات قافلة سلامة قلبك لعلاج أمراض القلب والروماتيزم والتي نظمتها جمعية قلوب أصحاء.

كما شهدت القافلة مشاركة الطب البيطري حيث تم الكشف على 4110 من الماشية والطيور والأبقار والأغنام و الخيول وتم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية و تقديم جميع الخدمات البيطرية بالمجان بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الكشف بالسونار وسحب عينات الدم للوقوف على مدى إصابة الحيوانات من عدمه بمرض البروسيلا و علاج الطفيليات الداخلية والخارجية للحيوانات بالتجريع والرش.

كما شهدت مدرسة عماد خليل الرسمية للغات بقرية ميت الليت عددا من الفاعليات منها ورش عمل عن خدمات البيئة و ندوات عن التربية البيئية وحقوق الطفل وفعاليات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وورش عمل لإعادة تدوير الملابس المستعملة والخشب والاشغال اليدوية بحضور المهندس محمد السباعي نائب رئيس المدينة والدكتور هانى مجاهد مدير إدارة شرق المحلة التعليمية و ممثلى المجلس القومى للمرأة والوحدة المحلية لميت الليت ووحدة الأمومة وحماية الطفل وحقوق الإنسان بمركز المحلة.