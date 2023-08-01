تعرف على مشروع "بحوث الصحراء" لرفع إنتاجية الإبل من اللحوم والألبان بجنوب سيناء

جنوب سيناء ـ محمد حسين

نفذ مركز بحوث الصحراء، بمحطة بحوث الصحراء فى مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، مشروع للنهوض بإنتاج الإبل من الألبان واللحوم.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المشروع ضمن مشروعات تنفذها محطة بحوث الصحراء بمدينة رأس سدر لتحسين سلالات الإبل، والقمح، وبعض الخضراوات.

واشار إلى أن المحطة نجحت فى زيادة إنتاجية الإبل من الألبان واللحوم، لافتا إنه جرى العناية بتحسين سلالات الإبل بالمحافظة، باعتبارها موروث سيناوى أصيل، وذات عائد اقتصادى كبير فى حالة استغلالها الاستغلال الأمثل، مؤكدًا أن المشروع القومى للنهوض بإنتاجية الإبل نجح بالفعل، وهو يهدف إلى زيادة إنتاجية اللحوم والألبان.

قال الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة البحوث، أن المشروع القومى للنهوض بإنتاجية الإبل نجح فى زيادة إنتاجية الألبان من 3 إلى 5 كيلو فى الحلبة الواحدة مما يسهم فى زيادة دخل مربى هذه الإبل، خاصة أن سعر كيلو لبن الإبل يتراوح بين 40 إلى 90 جنيها، لافتًا إلى أنه جرى الوصول بوزن الجاعول "صغير الإبل" إلى أزيد من 300 كيلو لحم بعد عام فقط من الولادة، وكلما كان عمر الإبل أصغر كانت لحومها أفضل.

وأكد رئيس المحطة، أنه يجرى العناية بالإبل داخل المحطة على أعلى مستوى، وتبدأ عمليات التلقيح من عمر 4 سنوات، ويخصص سجل بكل جمل يتضمن متابعة إنتاجيته، وحالته الصحية، والمشروع هدف بوجه عام إلى الحفاظ على الحوار الصغير "صغير الإبل" وزيادة وزنه ليعطى إنتاج وفير من اللحوم فى عمر مبكر، إضافة إلى زيادة إنتاجية الألبان، التى تعد من أجود أنواع الألبان.