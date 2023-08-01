تعرف على الأتوبيسات الأكثر مبيعا خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023

كتبت: أماني سمير

استطاعت ماركة "سوزوكى" حصد المركز الأول من مبيعات الأتوبيسات خلال الـ5 أشهر الأول من العام الجارى، بنسبة بلغت نحو 32.4% ببيع نحو ألف أتوبيس، فيما صعدت ماركة "تويوتا" للمركز الثانى بحصة سوقية نحو 20.9% بعدما تمكنت من بيع 700 مركبة، وتراجعت ماركة "شيفروليه" للمركز الثالث بحصة سوقية 20.1% بإجمالى بيع نحو 672 مركبة .

وسجلت ماركة "كينج لونج" بيع نحو 440 مركبة بحصة سوقية 13.2% من مبيعات الأتوبيسات الإجمالية، تلتها ماركة "جولدن دراجون" فى المركز الخامس بحصة سوقية نحو 4.5% بواقع مبيعات 150 مركبة .

وفى المرتبة السادسة ماركة "فوتون" بحصة سوقية 4.1% بإجمالى بيع 136 مركبة، وماركة "ميتسوبيشى" فى المركز السابع بحصة سوقية نحو 1.8% مسجلة مبيعات بنحو 61 مركبة .

وجاءت ماركة " إم سى فى / مرسيدس" فى المركز الثامن بحصة سوقية 1.7% بمبيعات 58 مركبة ، وجاءت ماركة " هيونداى" فى المركز التاسع بعد ما بيع 23 مركبة .

وحلت ماركة " فولفو" فى المركز العاشر بمبيعات 20 مركبة ، فى قائمة الأتوبيسات الأكثر مبيعاً خلال الـ5 أشهر الماضية من العام الجارى 2023.