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تعرف على الأتوبيسات الأكثر مبيعا خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 03:00 ص
تعرف على الأتوبيسات الأكثر مبيعا خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023 اتوبيسات - ارشيفية
كتبت: أماني سمير

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استطاعت ماركة "سوزوكى" حصد المركز الأول من مبيعات الأتوبيسات خلال الـ5 أشهر الأول من العام الجارى، بنسبة بلغت نحو 32.4% ببيع نحو ألف أتوبيس، فيما صعدت ماركة "تويوتا" للمركز الثانى بحصة سوقية نحو 20.9% بعدما تمكنت من بيع 700 مركبة، وتراجعت ماركة "شيفروليه" للمركز الثالث بحصة سوقية 20.1% بإجمالى بيع نحو 672 مركبة .

وسجلت ماركة "كينج لونج" بيع نحو 440 مركبة بحصة سوقية 13.2% من مبيعات الأتوبيسات الإجمالية، تلتها ماركة "جولدن دراجون" فى المركز الخامس بحصة سوقية نحو 4.5% بواقع مبيعات 150 مركبة .

وفى المرتبة السادسة ماركة "فوتون" بحصة سوقية 4.1% بإجمالى بيع 136 مركبة، وماركة "ميتسوبيشى" فى المركز السابع بحصة سوقية نحو 1.8% مسجلة مبيعات بنحو 61 مركبة .

وجاءت ماركة " إم سى فى / مرسيدس"  فى المركز الثامن بحصة سوقية 1.7% بمبيعات 58 مركبة ، وجاءت ماركة " هيونداى"  فى المركز التاسع بعد ما بيع 23 مركبة .

وحلت ماركة " فولفو"  فى المركز العاشر بمبيعات 20 مركبة ، فى قائمة الأتوبيسات الأكثر مبيعاً خلال الـ5 أشهر الماضية من العام الجارى 2023.


مبيعات الاتوبيسات

اتوبيسات اميك

اميك2023

أماني سمير



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