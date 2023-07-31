ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى يوليو.. هيرميس تنفذ تداولات بـ13.3 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر يوليو، بقيمة تداول بلغت 13.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 23.7%، وجاءت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 7 مليارات جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.5%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 4.5 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.9%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.9 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.2%، وفي المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 2.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5%.

وجاء في المركز السادس شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.9%، شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 2.2 مليار جنيه بنسبة 4%، وحل في المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 2.1 مليار جنيه بنسبة 3.8%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول 2.046 مليار جنيه، 2.016 مليار جنيه، بنسبة 3.6%، 3.6% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.