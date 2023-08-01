اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 08:53 م
أكرم القصاص

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تحطم طائرة هليكوبتر إثر اصطدامها بمبنى في مدينة لاجوس النيجيرية

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 08:15 م
تحطم طائرة هليكوبتر إثر اصطدامها بمبنى في مدينة لاجوس النيجيرية تحطم طائرة هليكوبتر- أرشيفية
أ ش أ

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تحطمت طائرة هليكوبتر اليوم الثلاثاء، إثر اصطدامها بمبنى في مدينة لاجوس النيجيرية، فيما هرعت فرق الإنقاذ لنجدة الضحايا.

وذكرت دورية "فانجرد" المحلية واسعة الانتشار أن شهود عيان أكدوا اشتعال مبنى عقب اصطدام مروحية فيما تسبب الحادث في فوضى واندلعت ألسنة اللهب ، فيما تكافح فرق الإنقاذ للسيطرة على الوضع.

وأشارت إلى أن الحادث وقع في حدود (الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المحلي)، ولم يتضح ما إذا كان طيارو المروحية قد نجوا كما لم يكن من الواضح أيضًا ما إذا كانت هناك إصابات أخرى، حيث أن عملية الإنقاذ لا تزال مستمرة.

وأكدت أن رجال خدمة الإطفاء والإنقاذ يعملون على قدم وساق في موقع الحادث لمزيد من العمليات الطارئة لإنقاذ الوضع.

 


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