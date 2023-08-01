اليوم العالمى لسرطان الرئة.. السعال المستمر من العلامات المبكرة للمرض

كتبت فاطمة خليل

يحتفل العالم فى 1 أغسطس من كل عام باليوم العالمى لسرطان الرئة، ويهدف الاحتفال إلى خلق الوعى حول أحد أكثر أشكال السرطان شيوعًا الذى يتطور فى الرئتين، ويعد سرطان الرئة أحد الأسباب الرئيسية للوفيات المرتبطة بالسرطان فى جميع أنحاء العالم، وهو مصدر قلق خطير للصحة العامة، وفى هذا التقرير نتعرف على العلامات المبكرة لسرطان الرئة بمناسبة اليوم العالمى لسرطان الرئة، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

تأخر التشخيص يعيق علاج سرطان الرئة فى كثير من الحالات

يحث خبراء الصحة الناس على عدم تجاهل العلامات المبكرة للمرض، ويعتبر التشخيص المتأخر والتشخيص الخاطئ من العقبات الرئيسية التى تعيق علاج مرضى سرطان الرئة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية: "غالبًا ما يتم تشخيص سرطان الرئة فى مراحل متقدمة عندما تكون خيارات العلاج محدودة".

ويضيف التقرير أن فحص الأفراد المعرضين لمخاطر عالية من شأنه السماح بالكشف المبكر وتحسين معدلات البقاء على قيد الحياة بشكل كبير.

ويمكن للوقاية الأولية (مثل تدابير مكافحة التبغ وتقليل التعرض لعوامل الخطر البيئية) أن تقلل من الإصابة بسرطان الرئة وتنقذ الأرواح".

يمكن أن يؤثر الاكتشاف المبكر والعلاج في الوقت المناسب بشكل كبير على النتيجة وتحسين فرص الإدارة الناجحة لسرطان الرئة.

علامات مبكرة لسرطان الرئة

يعد السعال المستمر أو السعال المزمن الذى يستمر لعدة أسابيع أو يزداد سوءًا بمرور الوقت من الأعراض المبكرة الشائعة لسرطان الرئة وقد يكون جافًا أو ينتج مخاطًا.

يمكن أن يكون ضيق التنفس أو ضيق التنفس غير المبرر أو صعوبة التنفس، خاصة أثناء الأنشطة البدنية، مؤشرًا محتملاً.

قد يسبب سرطان الرئة ألمًا مستمرًا في الصدر، أو يتفاقم مع التنفس العميق أو السعال، أو يكون موجودًا أثناء السعال أو الضحك.

إذا تعرض الفرد لفقدان الوزن بشكل غير مقصود دون تغييرات في النظام الغذائي أو النشاط البدني، فقد يكون ذلك علامة مقلقة.

يمكن أن يكون التعب أو الضعف المستمر، الذي لا يمكن تخفيفه بالراحة، من الأعراض المبكرة لسرطان الرئة.

قد يكون الصوت الأجش أو الخشن الذي يستمر بدون أي سبب واضح مرتبطًا بسرطان الرئة.

يُعد سعال الدم، المعروف أيضًا باسم نفث الدم، من الأعراض الشديدة المحتملة التي تتطلب عناية طبية فورية.

قد تدل العدوى المتكررة أو المستمرة فى الصدر، مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوى، على مشكلة كامنة، بما في ذلك سرطان الرئة.