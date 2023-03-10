كتبت فاطمة خليل

غالبًا ما يصاب الناس ب السعال بسبب البرد، ومع ذلك، فإن السعال عادة ما يختفي في غضون 3 أسابيع، لكن قد يعاني بعض الأشخاص من سعال طويل الأمد قد يكون ناتجًا عن عدة عوامل، ويستمر السعال المستمر أو المزمن ثمانية أسابيع أو أكثر عند البالغين أو أربعة أسابيع عند الأطفال، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب محتملة لاستمرار السعال لفترة طويلة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

قد تساعد العلاجات الطبيعية مثل شرب الشاي مع العسل أو الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية في تخفيف السعال، اعتمادًا على السبب الجذري.

فيما يلي بعض الأسباب المحتملة وراء السعال المزمن. تأكد من مراجعة طبيبك في حالة عدم زوال السعال في الوقت المناسب

أسباب محتملة لاستمرار السعال لفترة طويلة

استمرار الإصابة بعدوى في الماضي

حتى بعد زوال البرد أو الأنفلونزا، قد يستغرق السعال وقتًا أطول ليأخذ مجراه، السعال هو طريقة جسمك لتنظيف رئتيك بغرض التعافي. يمكن أن تؤدي عدوى كورونا أيضًا إلى التهاب الرئة والسعال الجاف. من الأفضل استشارة طبيبك لمعرفة خيارات العلاج في حالة عدم توقف السعال.

التدخين

المواد الكيميائية والجزيئات الموجودة في دخان التبغ يمكن أن تهيج الحلق، مما يؤدي إلى السعال المزمن. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم أعراض المشكلات الأخرى التي تسبب السعال، مثل الربو والتهابات الجهاز التنفسي.

يمكن أن يكون سعال المدخن أحد العلامات المبكرة للمشاكل الصحية مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن لذا تأكد من عدم تعرضك للتدخين السلبي لأنه قد يؤدي أيضًا إلى السعال والصفير وضيق التنفس.

الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب الرئتين بسبب الفيروسات أو الفطريات أو البكتيريا، يمكن أن يؤدي إلى سعال جاف أو سعال مصحوب بمخاط أخضر أو أصفر أو دموي، إلى جانب السعال، تشمل الأعراض المحتملة الأخرى للالتهاب الرئوي الحمى والتعرق وضيق التنفس.

السل

يعتبر السل مرضًا معديًا خطيرًا يؤثر بشكل رئيسي على رئتيك، قد يكون السعال لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر علامة تحذيرية لمرض السل. يمكن أيضًا أن يكون السعال المصحوب بالدم أو المخاط ناتجًا عن مرض السل، ومع ذلك ، يمكن أن يكون أيضًا سعالًا جافًا.

تشمل الأعراض الأخرى لمرض السل آلام الصدر ، وفقدان الوزن غير المقصود، والإرهاق ، والحمى ، والتعرق الليلي، والقشعريرة ، وفقدان الشهية. بصرف النظر عن الرئتين ، يمكن أن يؤثر السل أيضًا على أجزاء أخرى من الجسم مثل الكلى والعمود الفقري أو الدماغ.

سرطان الرئة

يمكن أن يؤدي سرطان الرئة إلى سعال لا يزول أو يزداد سوءًا بمرور الوقت، بصرف النظر عن السعال، قد يعاني مرضى سرطان الرئة أيضًا من ألم في الصدر أو أزيز أو ضيق في التنفس أو فقدان وزن غير مقصود.

قد لا يعاني بعض الأشخاص من أي أعراض على الإطلاق، حتى يتقدم السرطان، ومع ذلك ، من المهم عدم القفز إلى التشخيص دون استشارة طبيبك أولاً.