"النواب" الأردني يؤكد دعم المملكة لأمن العراق واستقراره

أ ش أ

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني الدكتور أحمد الخلايلة، دعم المملكة الأردنية الهاشمية لأمن العراق واستقراره، ولجهود السلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق التي تتعلق بتفعيل أطر التعاون الأمني والاستثماري والاقتصادي بشكل عام.

جاء ذلك خلال مباحثات الخلايلة، في بغداد ، مع نظيره العراقي محسن المندلاوي، بحضور الوفد النيابي المُرافق له، والسفير الأردني لدى العراق منتصر العقلة، ورؤساء لجان نيابية في مجلس النواب العراقي.

وقال الخلايلة: "في رقاب كل الأمة العربية دَينٌ للعراق، ودماءُ أبطاله الزكية التي سالت على أرضه ضدَّ الإرهاب ما زالت شاخصةً في أذهان كل فردٍ أردني".

وأكد الخلايلة والمندلاوي أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتنسيق الجهود والمواقف البرلمانية، خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين، ونصرة للقضايا العربية والإسلامية.

وشهد اللقاء أيضًا بحث العلاقاتِ الاستراتيجية القائمة بين العراق والأردن بشكل مفصل والسبل الكفيلة بتقويتها وتطويرها، وبما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والأهداف والرؤى المستقبلية المنشودة، وتأكيد تعزيز قنوات التواصل بين المستثمرين والمؤسسات الحكومية المعنية في البلدين، والعمل على تنشيط دور لجان الصداقة بين المجلسَين بهدف تمتين العلاقات وتبادل الخبرات التشريعية.

من جانبه، أكد المندلاوي أن مجلس النواب يتطلع لتفعيل جملة القوانين والمباحثات الثنائية والإسراع في ترجمتها على أرض الواقع، لا سيما المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والأمنية، وتسهيل إجراءات السفر، وزيادة حجم التبادل التجاري، فضلًا عن تنمية القطاع المصرفي، ورفع مستوى التنسيق الأمني وتأمين الحدود، وتفعيل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين الجارين.

يشار إلى أن وفدًا نيابيًا أردنيًا، برئاسة الخلايلة، ويضم النواب: مساعد رئيس مجلس النواب الأردني ذياب المساعيد، وسليمان القلاب، ومحمد جرادات، يتواجد حاليا في العراق في زيارة رسمية هدفها تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.