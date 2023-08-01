المشي بعد تناول الطعام يحافظ على صحتك.. تعرف على عدد الخطوات بعد كل وجبة

كتبت فاطمة خليل

هل تعلم أن الجلوس بعد تناول وجبة طعام يمكن أن يلحق الضرر بصحتك؟.. حيث أثبتت الأبحاث أن المشي بعد كل وجبة مفيدًا لصحتك، بحسب موقع هيلث شوت.

الأكل الصحيح هو المفتاح للحفاظ على لياقتك وصحتك، حيث يلعب نظامك الغذائي دورًا محوريًا وتعتمد صحتك أيضًا على ما تفعله بعد تناول وجباتك.



ووفقا للخبراء يجب عليك المشي بعد تناول وجباتك ، ويجب أن تكون 100 خطوة كافية.