المشي بعد تناول الطعام يحافظ على صحتك.. تعرف على عدد الخطوات بعد كل وجبة

هل تعلم أن الجلوس بعد تناول وجبة طعام يمكن أن يلحق الضرر بصحتك؟.. حيث أثبتت الأبحاث أن المشي بعد كل وجبة مفيدًا لصحتك، بحسب موقع هيلث شوت.
الأكل الصحيح هو المفتاح للحفاظ على لياقتك وصحتك، حيث يلعب نظامك الغذائي دورًا محوريًا وتعتمد صحتك أيضًا على ما تفعله بعد تناول وجباتك.
ووفقا للخبراء يجب عليك المشي بعد تناول وجباتك ، ويجب أن تكون 100 خطوة كافية.
فيما يلي جميع الفوائد الصحية للمشي بعد الوجبات:
1. جيد للهضم
هل كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فحاول المشي 100 خطوة على الأقل بعد الأكل. يساعدك المشي بعد تناول الوجبات أيضًا على تطوير عادات هضمية جيدة في الجسم. جرب المشي السريع لأنه من أكثر الطرق فائدة للحفاظ على لياقة جسمك وتحسين عملية الهضم.
2. يعالج مرض السكري
المشي 100 خطوة بعد الأكل يساعد أيضًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم. وجدت دراسة نشرت في مجلة Sports Medicine أن المشي لمسافة قصيرة بعد كل وجبة يمكن أن يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم. حاول القيام بنزهة قصيرة بعد أي وجبة لتتجنب الإصابة بأمراض مثل مرض السكري من النوع 2.
3. يحسن مستويات الدهون الثلاثية
يمكن أن تزيد مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة عددًا من الحالات ، بما في ذلك السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي ، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن عدم الجلوس لفترات طويلة يقلل من مستويات الدهون الثلاثية.
4. يساعد على حرق السعرات الحرارية
أفضل طريقة لخسارة الوزن هي حرق السعرات الحرارية. إذا كنت لا تمارس تمارين رياضية كافية كل يوم ولكنك تريد إنقاص وزنك ، فحاول القيام بنزهة بعد تناول وجبة. يجب عليك المشي السريع كل يوم لمدة 30 دقيقة على الأقل لحرق السعرات الحرارية الزائدة. أفضل طريقة للمشي السريع. لذلك ، كلما سرعت في المشي ، زادت السعرات الحرارية التي تحرقها.
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