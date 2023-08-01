المشدد 7 سنوات لسائق طعن نجله بالخطأ خلال تدخله لفض مشاجرة بالخصوص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار عمرو عبد الحميد سيد، وعضوية المستشارين إيهاب عزت، وفوزى حسن، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لسائق، لاتهامه بطعن نجله عن طريق الخطأ، خلال تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وزوج نجلته، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وكانت قد عدلت هيئة المحكمة قيد ووصف التهمة الموجهة للمتهم بدلا من القتل العمد، إلى توجيه تهمة القتل الخطأ، حيث أن المشاجرة كانت بين المتهم وزوج نجلته، وحين تدخل نجل المتهم للزود عن زوج شقيقته طعنه المتهم عن طريق الخطأ.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15625 لسنة 2022 جنح قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3378 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "عصام ف ع"، 54 سنة، سائق، قتل عمدا المجنى عليه "عمرو ع ف ع"، بأن توجه للمكان الذى أيقن سلفا تواجده فيه، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيضا "سكينا"، تالى الوصف، وما أن ظفر به حتى طعنه بسلاحه المار بيانه، طعنة بصدره قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر، شرع فى قتل المجنى عليه "علاء ج م"، زوج نجلة المتهم، بأن توجه للمكان الذى أيقن سلفا تواجده فيه، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيضا "سكينا" وأدوات "شوم"، وما أن ظفر به حتى انهال عليه بالضرب قاصدا من ذلك إزهاق روحه إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم حاز وأحرز سلاح ابيض "سكين" بدون ترخيص، وأداة "شوم" بغير مسوغ قانونى أو مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.