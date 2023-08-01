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الصحة تكشف 3 عادات سيئة تؤثر على صحة القلب .. تفاصيل

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 02:00 ص
الصحة تكشف 3 عادات سيئة تؤثر على صحة القلب .. تفاصيل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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 كشفت وزارة الصحة والسكان عن 3 عادات سيئة يجب تجنبها  لكونها تؤثر على صحة القلب وتشمل الإجهاد المفرط وقلة ساعات النوم والجلوس لفترات طويلة على المكتب دون راحة.

وكانت  وزارة الصحة والسكان قالت إن التدخين يدمر الخلايا المناعية للجسم، ويؤثر على صحة القلب والرئتين والأوعية الدموية، وطالبت بالتوقف تماما عنه.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التبغ يودى بحياة أكثر من 8 ملايين نسمة عالميا ممن يتعرضون للتدخين السلبى، مشيرة إلى أن الخط الساخن 16328 يقدم كل الاستفسارات المجانية للإقلاع عن التدخين.
 
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن نسب التدخين بين الفئات المختلفة، مؤكدة أن أعلى نسبة مدخنين تكون فى الفئة العمرية "45 - 54 سنة"، حيث تبلغ 23.2% يليها الفئة العمرية من "35-44 سنة" حوالى 22.5 % ثم الفئة (25) - 34 سنة) حوالى 20.8 %.

الصحة

السكان

صحة القلب



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