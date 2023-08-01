الصحة العالمية تعلن أسماء المُرشَّحين لانتخابات منصب مدير الصحة العالمية لشرق المتوسط

كتبت أمل علام

أرسل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدحانوم جيبريسوس، إلى الدول الأعضاء في الإقليم مذكرةً شفويةً تتضمن أسماء المرشحين في الانتخابات القادمة لشغل منصب مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.

وفيما يلي أسماء المرشحين:

• الدكتور نجم عباس جبر العوادي، رشَّحه العراق

• الدكتورة حنان حسن بلخي، رشَّحتها المملكة العربية السعودية

• الدكتور أنس الدكالي، رشَّحه المغرب

• الدكتور عبد الغفار، رشَّحته باكستان

• الدكتور علي أخباري ساري، رشَّحته جمهورية إيران الإسلامية

• الدكتور أحمد فرح شادول، رشَّحه السودان

وقالت المنظمة فى بيان لها انها ستُصوِّت الدول الأعضاء في الإقليم لاختيار المدير الإقليمي المقبل في اجتماع مغلق خلال الدورة السبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، التي من المقرر أن تُعقد في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة في الفترة من يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر إلى الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023.

وسيتولى المدير الإقليمي الجديد منصبه ابتداء من 1 فبراير 2024 لمدة 5 سنوات، وسيكون مُؤهَّلًا لإعادة تعيينه لمرة واحدة.