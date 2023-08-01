السيطرة على حريق شب بمحل تجارى فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنزلة شمال محافظة الدقهلية ، من السيطرة على حريق شب داخل محل بالشارع التجاري بالمدينة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود د بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بأحد المحلات بالشارع التجارى.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم ومأمور للقسم إلى مكان البلاغ، وتم استدعاء سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق، وبالفحص المبدئى تبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي فى التوصيلات الكهربائية بالمحل، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر فى الأرواح، وجاري حصر الخسائر المادية ، وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.