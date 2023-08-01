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اشتعال حريق بمحل تجارى فى المنصورية بالجيزة

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 01:21 م
اشتعال حريق بمحل تجارى فى المنصورية بالجيزة اطفاء - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اندلع حريق بمحل تجارى، بمنطقة المنصورية فى الجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بمبنى فى منطقة المنصورية، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتبين أن النيران اشتعلت بمحل تجارى، ونجحوا فى محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات. 

 

 

استمع رجال المباحث لأقوال مالك المحل، ولم يشتبه فى اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. 

 


حريق محل

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