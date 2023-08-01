اليوم السابع
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استخراج 820 بطاقة رقم قومى للسيدات مجانا بقرى حياة كريمة في الشرقية

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 03:00 ص
استخراج 820 بطاقة رقم قومى للسيدات مجانا بقرى حياة كريمة في الشرقية استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان
الشرقية فتحية الديب

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يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية مقررة الفرع، استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، للسيدات والفتيات المستحقات، بقرى مبادرة حياة كريمة.

وقالت الدكتورة عايدة عطية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه تم استخراج 820 بطاقة رقم قومى، بالمجان للسيدات والفتيات بقرى المبادرة الرئاسية بمركز الحسينية خلال شهر ليوليو، منوهة أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل، وتابعت : أن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية.

فيما أعربت العديد من السيدات المستفيدات من خدمة بطاقات الرقم القومى عن خالص تقديرهن لجهود فرع المجلس القومى للمرأة وحرصه على الوصول لهن بالقرى والنجوع لإصدار بطاقات الرقم القومى.

 فيما بلغ إجمالى المشروعات التى تم إدراجها للتنفيذ بمبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية بصفة عامة، 894 مشروعا تنفذ داخل 41 قرية، ما بين 139 مشروعا بالصرف الصحى جارى، و62 مشروعا فى مجال مياه الشرب، و34 مشروعا فى مجال الكبارى وتبطين الترع، 48 مدرسة بإجمالى 614 فصلا فى مجال الأبنية التعليمية، جار تنفيذ 43 مدرسة بإجمالى 525 فصلا، و41 مشروعا فى مجال الغاز الطبيعى، و31 فى مجال الصحة والإسعاف تم تنفيذ و10 مجمعات مصالح حكومية، و10 مجمعات زراعية، و41 فى مجال التليفونات، و84 مشروعا فى مجال الكهرباء.

 

 


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