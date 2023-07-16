رابطة المرأة العربية تكرم مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية.. صور

الشرقية- فتحية الديب

كرمت رابطة المرأة العربية، برئاسة المهندسة فاطمة بدران، رئيس مجلس الإدارة، الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، بإهدائها درع الرابطة لدورها فى التعاون مع الرابطة خلال تنفيذها مشروعها عن القضايا المتعلقة بالمراة الشرقاوية، جاء ذلك خلال افتتاح الدورة التدريبية التي عقدتها رابطة المرأة العربية، أمس لتدريب الجمعيات الأهلية بالشرقية علي "كتابة وصياغة السياسات العامة" بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق.

ومن جانبها قالت منى علي الدين، مديرة مشروعات رابطة المرأة العربية، أن رابطة المرأة العربية تثمن الجهود التي قدمتها مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، في دعم قضايا المرأة والنهوض بها وتقدمها، والذي يعد نهوض وتقدم للمجتمع ككل، حيث أصبحت بعملها الدؤوب من أجل المرأة الشرقاوية.



فيما أعربت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، عن شكرها البالغ لرابطة المرأة العربية على التكريم الذي ثمنه، من قبل الرابطة، ودور الرابطة فى تنفيذ العديد من البرامج التدريبية لصالح المراة الشرقاوية وتناول العديد من القضايا التى تهم المراة فى كافة امور حياتها.

فيما تابعت، مديرة مشروعات رابطة المرأة العربية، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تدريب الجمعيات الأهلية على أساسيات كتابة أوراق السياسات،ذلك من خلال التعرف على مفهوم السياسات العامة وأهميتها ومنهجية تحليلها وتقييمها، فضلاً عن اكتساب مهارات صياغة أوراق السياسات وطرق عرضها وتقديمها، بجانب فهم كيفية استخدام أوراق السياسات في دعم تنفيذ السياسات والإصلاحات، من خلال البرنامج التدريبي الذي عقد أمس ويستمر اليوم 16 يوليو الجاري ضمن مشروع "تمكين المرأة من أجل الحصول علي حقوقها الإنسانية" والذي تنفذه رابطة المرأة العربية في عدد من المحافظات.



تكريم مقررة القومي للمرأة بالشرقية (1)



تكريم مقررة القومي للمرأة بالشرقية (2)



تكريم مقررة القومي للمرأة بالشرقية (3)



تكريم مقررة القومي للمرأة بالشرقية (4)