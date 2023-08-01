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احتفالية كبرى بالذكرى المئوية لميلاد البابا شنودة الثالث.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 03:02 م
احتفالية كبرى بالذكرى المئوية لميلاد البابا شنودة الثالث.. اعرف التفاصيل البابا شنودة
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بذكرى مئوية ميلاد البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الراحل، بعد غدا الخميس الموافق 3 أغسطس على المسرح الكبير بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس - محور المشير، ويرفع الستار في تمام الثامنة مساء.

 

ويتضمن الحفل العديد من الفقرات المستوحاة من تراث قداسة البابا، ويأتى هذا الحفل كختام لفعاليات تمتد من اليوم 1 أغسطس وتبدأ بالمؤتمر العلمى والبحثى، ويقام تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأنبا موسى الأسقف العام للشباب والأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى الأرثوذكسى. 

 

والبابا شنودة الثالث وُلِد باسم نظير جيد روفائيل 3 أغسطس 1923 وهو البابا رقم 117، وكان أول أسقف للتعليم المسيحى قبل أن يصبح البابا، وهو رابع أسقف يصبح البابا بعد البابا يوأنس التاسع عشر (1928 - 1942) ومكاريوس الثالث (1944 - 1945) ويوساب الثانى (1946 - 1956).


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

البابا شنوده الثالث

ميلاد البابا شنوده



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