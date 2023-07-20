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الكنيسة تحتفل بالذكرى المئوية لميلاد البابا شنودة الثالث 3 أغسطس

الخميس، 20 يوليو 2023 10:51 ص
الكنيسة تحتفل بالذكرى المئوية لميلاد البابا شنودة الثالث 3 أغسطس قداسة البابا شنودة الثالث
كتب: محمد الأحمدى

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ينظم المركز الثقافي الأرثوذكسى احتفالية لمئوية ميلاد قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 117 السابق يوم 3 أغسطس على المسرح الكبير بقاعة المنارة ، بالتجمع الخامس - محور المشير ، ويرفع الستار في تمام الثامنة مساء.

ويتضمن الحفل العديد من الفقرات المستوحاه من تراث قداسة البابا الثمين والزاخر، ويأتى هذا الحفل كختام لفعاليات تمتد من يوم 1 أغسطس وتبدأ بالمؤتمر العلمى والبحثى.

والبابا شنودة الثالث وُلِد باسم نظير جيد روفائيل 3 أغسطس 1923 وهو البابا رقم 117، وكان أول أسقف للتعليم المسيحى قبل أن يصبح البابا، وهو رابع أسقف يصبح البابا بعد البابا يوأنس التاسع عشر (1928 - 1942) ومكاريوس الثالث (1944 - 1945) ويوساب الثانى (1946 - 1956).

كان البابا شنودة يكتب شعرًا (أو كما يقول هو "ما كنت أسميه شعرًا") لبعض الوقت، إلى أن تتلمذ على يد أحد الكتب القديمة فى الشعر، وهو كتاب "أهدى السبيل إلى عِلمى الخليل" لمحمود مصطفى، وبدأ يتعلم البحر والقوافى ونظم الشعر المختلفة.

كان قداسته يكتب بعض الأشعار وهو طالب حول بعض مواد الدراسة، أو فى احتفالات مختلفة، ثم بدأ بعد رهبنته فى كتابة قصائد روحية وأشعار دينية تلمس مواضيع مسيحية وروحية عدة، وتم تلحين بعضها، وأصبحت ترانيم شهيرة لجمال كلماتها، ومعانيها، وأيضًا ألحانها.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

البابا شنوده الثالث

مئويه البابا شنوده

ميلاد البابا شنوده



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