إصابة عدد من الأشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب عدد من الأشخاص، في حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي بالجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمي، قبل نزلة قرية الأخصاص انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارتين إحداهما ميكروباص، مما أدى لإصابة عدد من الأشخاص.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحادث، والاستماع لأقوال السائقين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.