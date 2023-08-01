أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 1-8-2023

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1-8-2023.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر أغسطس، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجى إكس 70، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات تجاوزت 2.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.187 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 799.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.9 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.34%، والعرب على 6.39%، واستحوذت المؤسسات على 30.61% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.38%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 250 مليون جنيه، 10.4 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 229.1 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، 30 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 17514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 21226 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 7332 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5216 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 5267 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1351 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 76 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- سندات التعمير للتوريق الإصدار السابع الشريحة أ سبتمبر 2023 بسعر إغلاق 1065.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.93%.

- حق اكتتاب شركة كوبر للاستثمار التجارى والتطوير العقاري-1 بسعر إغلاق 0.187 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.33%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.94%.

- مجموعة عامر القابضة بسعر إغلاق 0.452 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.44%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.317 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.82%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الشرقية-إيسترن كومبانى بسعر إغلاق 17.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.05%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 17 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.45%.

- الإسكندرية للزيوت المعدنية بسعر إغلاق 8.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.300%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 3.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.56%.

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 9.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.52%.