أسامة قابيل: ابن حسن يوسف "شهيد".. والشماتة فى الموت فعل خسيس

كتب لؤى على

نعى الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، نجل الفنان الكبير حسن يوسف، والفنانة الكبيرة شمس البارودي، قائلا: "ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم والديه الصبر والسلوان".

وقال العالم الأزهري، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نحتسبه عند الله شهيدا كما أخبرنا سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، فى حديثه الشريف عنْ أبي هُرَيْرةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: الشُّهَدَاءُ خَمسَةٌ: المَطعُونُ، وَالمبْطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحبُ الهَدْم وَالشَّهيدُ في سبيل اللَّه".

وتابع: "أما أهل الشر من الشامتين فهذا الفعل الخسيس هو نوع من الأذى ليس من الإسلام ولا جميع الأديان ولا الأخلاق ولا الإنسانية، ومن يقوم بالشماتة حسابه عسير عند الله سبحانه وتعالى كما جاء فى قوله تعالى قَالَ الله تَعَالَى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا)".

وختم حديثه بالدعاء: "رحم الله الشاب عبدالله رحمة واسعة وتقبله في الشهداء والصالحين وأسأل الله أن يربط على قلب أبيه وأمه وينزل عليهم بردًا وسلامًا يارب العالمين".