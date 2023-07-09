اليوم السابع
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"100 يوم صحة" بالغربية تقدم 123 ألفا و87 خدمة طبية منذ انطلاق الحملة

الأحد، 09 يوليو 2023 04:30 م
"100 يوم صحة" بالغربية تقدم 123 ألفا و87 خدمة طبية منذ انطلاق الحملة جانب من الحملة
الغربية محمد طارق

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تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والتي تنفذها مديرية الصحة داخل قرى ومدن المحافظة، حيث قدمت الأطقم الطبية خدماتها لعدد 9 آلاف و344 مواطنا على مدار اليوم من خلال 165 فريقا من فرق المبادرات الرئاسية (المتحركة والثابتة) لتقديم خدمات "فحص صحة المرأة - والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة".
 
وأوضح محافظ الغربية، أن إجمالي الخدمات المقدمة منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم بلغ 123 ألفا و87 خدمة طبية، مضيفاً أن المبادرة قد شملت أيضاً تنفيذ عدة فاعليات قدمت التثقيف الصحي لنحو 13882 منتفعا من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة. 
 
ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي قد بلغ 3946 منتفعا، بينما استفادت 4209 سيدات من مبادرة صحة المرأة، كما قدمت سيارات القوافل الطبية المتواجدة بالإدارات الخدمات الطبية لعدد 312 حالة والعلاج لعدد 310 منهم إلى جانب فحص 116 سيدة بمبادرة الأم والجنين وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل  لنحو 684 منتفعة، كما تم فحص 75 ضمن مبادرة كبار السن.

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