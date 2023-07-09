اليوم السابع
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خلال جولة تفقدية بحضور محافظ الإسكندرية..

وزير الصحة يتابع نسب تردد المواطنين على حملة 100 يوم صحة ويطمئن على توافر الأدوية

الأحد، 09 يوليو 2023 03:14 م
وزير الصحة يتابع نسب تردد المواطنين على حملة 100 يوم صحة ويطمئن على توافر الأدوية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بمستوى ومؤشرات أداء، وانتظام فريق العمل الصحي في القافلة الطبية بمنطقة القباري، بمحافظة الإسكندرية، ضمن حملة 100 يوم صحة.
 
تأتي زيارة وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في إطار متابعة مؤشرات الأداء وانتظام منظومة العمل، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة المواطنين، ضمن أعمال حملة «100 يوم صحة»، التي انطلقت يوم 25 يونيو 2023.
 
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، السيارات والعيادات المتنقلة الخاصة بمبادرات رئيس الجمهورية لـ (دعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع). 
 
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، حرص على التحدث مع المواطنين للتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية والعلاجية على الوجه الأكمل، وحثهم على المتابعة الدورية لحالتهم الصحية بصورة مستمرة، للاطمئنان على أنفسهم، موجها بضرورة توفير كافة سبل الراحة للمواطنين، أثناء انتظارهم للحصول على خدماتهم الطبية والعلاجية.
 
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير، اطمأن على تواجد كافة الفرق الطبية بمختلف التخصصات، وتوافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، ونسب تردد المواطنين، موضحًا أن محافظة الإسكندرية من المحافظات الأعلى في معدلات التردد، وشدد الوزير على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية في خدمات نقل الدم القومية.
 
يُذكر أن إجمالي المنتفعين بخدمات حملة «100 يوم صحة» في محافظة الإسكندرية، بلغ 297 ألفا و300 مواطن، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية الصحية لأكثر من 3800 مواطن، بينما شملت الخدمات الوقائية المقدمة، إعدام 827 لتر من المشروبات، و240 كيلو من المواد الغذائية، وسحب 19 عينة لتحليلها في معامل الوزارة، والمرور على 119 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والوقائية، بالإضافة إلى تحرير 173 محضر للمنشأة المخالفة.
 
رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف  المصرية ، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية لقطاع الطب العلاجي  ، والدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية للأسنان، والدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

الصحة

الاسكندرية

100 يوم صحة



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