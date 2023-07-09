"100 يوم صحة" بالإسكندرية تقدم أكثر من 191 ألف خدمة طبية منذ انطلاقها

وقد اطلع الدكتور خالد عبد الغفار على تقرير مفصل حول مؤشرات الخدمات المقدمة ضمن الحملة بإجمالي 191 الف 670 خدمة طبية، ما تم تقديمة من خدمات علاجية ووقائية وترددات منذ بدء المبادرة، كما أثني علي وجود المبادرة ببشاير الخير حيث أكد ان أهم سبل توفير حياة كريمة للمواطنين هي توفير خدمة طبية متميزة للمناطق الأكثر احتياجًا.

وخلال الجولة، ‎وجه محافظ الإسكندرية، الشكر والتقدير لكافة الفرق الطبية من العاملين على حملة 100 يوم صحة، نظرًا لجهودهم المبذولة في تقديم أفضل وأسرع خدمة طبية ودوائية للمواطنين، بكافة أعمارهم.

و‎أكد المحافظ على أهمية تكثيف التوعية بأهداف الحملة، وكذلك تكثيف الأنشطة والحملات والندوات التوعوية بجميع الأماكن المُنفذ بها الحملة، حيث ثّمن أهميتها في رفع الوعي الصحي الشامل لدى الأسرة المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن الحملة ‎تستهدف تكثيف الخدمات الصحية خلال فترة مائة يوم، لتشمل ‎المبادرات الرئاسية وخدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالفحص الذاتي للثدي، وفحص الثدي إكلينيكيًا، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كالقولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم.

رافق الوزراء في الجولة التفقدية دكتور أحمد جمال نائب المحافظ ودكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ ودكتورة أميرة طهيو مدير مديرية الشئون الصحية وممثلي عن المنطقة الشمالية العسكرية وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.