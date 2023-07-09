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وكيل "تعليم دميـاط": 6058 طالبا وطالبة أدوا امتحان الجيولوجيا

الأحد، 09 يوليو 2023 12:55 م
وكيل "تعليم دميـاط": 6058 طالبا وطالبة أدوا امتحان الجيولوجيا جانب من الاجتماع
دمياط معتز الشربينى

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تابع "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وكامل أعضاء اللجنة وذلك لمتابعة انتظام سير أعمال الامتحانات وانتظام دخول الطلاب للجان وفق الإجراءات اللازمة دون أي عوائق. 
 
حيث يؤدى اليوم 12882 طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والادبية ، حيث أدى 6058 طالبا وطالبة امتحان الجيولوجيا و2366 طالبا وطالبة امتحان التفاضل والتكامل، كما أدى امتحان علم النفس والاجتماع 4468 طالبا وطالبة وذلك أمام 41 لجنة بعدد 10 إدارات تعليمية.
 
وأشار "وكيل الوزارة" إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات وتنفيذ توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط برفع درجة الاستعداد وتوفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر، مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم.
 

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سهولة امتحان الجيولوجيا

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تداول امتحان علم النفس والاجتماع

صعوبة امتحان علم النفس والاجتماع

امتحان التفاضل والتكامل

تداول امتحان التفاضل والتكامل

سهولة امتحان التفاضل والتكامل

صعوبة امتحان التفاضل والتكامل

سهولة امتحان علم النفس والاجتماع

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