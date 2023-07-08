بطل من دهب.. "اسلام" بطل دمياط في رمي الرمح من ذوى الهمم..فيديو وصور

دمياط - هيثم مراد

بطل من طراز فريد، استطاع أن يكتب اسمه ضمن سجل الابطال في مدة قصيرة، لم يستغرق وقتلا طويلا حتي حقق أولي بطولاته في ألعاب القوى للبارالمبياد، ويقدم اليوم السابع لقاء مع اللاعب "اسلام نجيب" بطل من ذوى الهمم من أبناء محافظة دمياط يسعي إلي الانضمام للمنتخب عقب تحقيقه بطولة الجمهورية لرمي الرمح.





"الرياضة أعادت اكتشافي من جديد، واسعي إلي الانضمام للمنتخب" بهذه العبارة بدأ بطل مصر في ألعاب القوي حديثه لنا، واستكمل الحديث قائلا: " اقضي معظم يومي في التدريب، أسعي إلي تطوير قدراتي بشكل مستمر، استعد دائما للبطولات كأنها أولي بطولاتي وهدفي الاول والأخير هو تمثيل منتخب بلدي في البطولات القارية"

استمر لاعب دمياط في حديثه قائلا: " عندما ذهبت الي ممارسة الرياضة استقبلني الكابتن صبري البرعي، كنت شغوفا لتحقيق ذاتي، بدأت تدريباتي برفقة كابتن وليد والذي وضعني على اول الطريق نحو البطولات"

انقطع عن حديثه لحظات ليعود مجددا للحديث قائلا: "اتذكر جيدا اول مشاركة لي ببطولة كأس مصر، كنت أنافس ابطال كثيرين، عندما بدأت اللعب كان هناك قليلا من التوتر ولكني حصدت المركز الاول في تلك البطولة باطول رمية رمح والتى تجاوزت ال 16 متر"

انتقل الحديث إلي كابتن وليد المشرف الاول على رحلة بطل دمياط والذي قال: "غالبا نبدأ بالتأهيل النفسي للاعبين، عندما بدأت رحلتي مع اللاعب تيقنت أنه سيصبح بطلا، تجاوب بشكل كبير مع التدريبات وهذا مؤشر جيد في صناعة الابطال"

واضاف كابتن "وليد" قائلا: " تسعي بكل قوة من أجل الالتحاق بالمنتخب، وتمثيل مصر قاريا، سيكون الأمر جيدا عندما يتحقق"

عاود بطل دمياط الحديث من جديد قائلا: " دعم الرئيس السيسي علامة فارقة، كان حافزا لي من أجل صناعة ما نستحق الدعم من أجله، بطولتي القادمة ستكون هديتي للرئيس السيسي"

واختتم بطل مصر حديثه قائلا: " ليس هناك من لا يستطيع تحقيق حلمه، عندما تسعي إلي هذا بكل قوتك حتما سيتحقق"



اسلام-بطل-دمياط-في-رمي-الرمح-من-ذوى-الهمم-(1)



اسلام-بطل-دمياط-في-رمي-الرمح-من-ذوى-الهمم-(2)



اسلام-بطل-دمياط-في-رمي-الرمح-من-ذوى-الهمم-(3)