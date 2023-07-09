وزير التربية والتعليم يزور سوهاج لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

سوهاج ـ محمود مقبول

يواصل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، جولاته لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الجارى، حيث يقوم الوزير اليوم بزيارة محافظة سوهاج لمتابعة انتظام سير الامتحانات بعدد من لجان المحافظة، حيث من المقرر أن يكون في استقباله لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والدكتور ياسر محمود مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ويستهل الدكتور رضا حجازي، زيارته بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات مادة الجيولوجيا والعلوم، والتاريخ للقسم الأدبى بجميع المحافظات، والاطمئنان على وصول الاسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

كما يقوم الوزير بالاطمئنان على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، كما شدد الوزير على تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة.

ويستكمل الوزير جولته بمحافظة سوهاج بتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامة بمركز دار السام " مدرسة عبدالحميد رضوان الثانوية أساسى" ومدرسة الشيخ أحمد رضوان الثانوية إحتياطى" وبعدها من المتوقع أن يقوم الوزير والوفد المرافق له بتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمركز أخميم مدرسة قدرى أبو حسين الثانوية.