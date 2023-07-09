اليوم السابع
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وزارة العمل: زيارات ميدانية لمواقع العمل بأسيوط لمتابعة اشتراطات"الصحة المهنية"

الأحد، 09 يوليو 2023 10:35 ص
وزارة العمل: زيارات ميدانية لمواقع العمل بأسيوط لمتابعة اشتراطات"الصحة المهنية" زيارات ميدانية لمواقع العمل بأسيوط لمتابعة اشتراطاتالصحة المهنية
كتبت آية دعبس

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نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط جولات ميدانية فى 3 شركات للاطمئنان على أوضاع العاملين بتلك الشركات، ومدى توفر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وخطط الطوارئ، فضلاً عن التأكد من مدى جاهزية لجان السلامة والصحة المهنية بتلك المنشآت لمواجهة المخاطر.. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية التأكد من تطبيق الشركات لإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العمال والمنشآت.
 
وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط،في تقريره للوزارة،أنه عقد إجتماعاً على هامش الجولة، بحضور مدير عام السلامة والصحة المهنية بالمديرية، لمناقشة إجراءات السلامة الخاصة بالشركات الثلاثة، والتأكيد على ضرورة مراجعة إجراءات السلامة وخطط الطوارىء بشكل دوري ومنتظم لضمان سلامة العاملين ومواقع العمل والإنتاج على حد سواء، مؤكداً في السياق ذاته على أهمية دعم علاقات العمل فيما بين الوزارة والمديرية وجميع المنشآت والقطاعات. 
 
وأضاف مدير المديرية أنه تفقد مواقع العمل والإنتاج للاطمئنان فيها على سير العمل بشكل منتظم دون أي معوقات ، ونقل تحيات الوزير حسن شحاته للعمال، معرباً عن تقدير الوزير لعمال مصر ، وحرصه الشديد على تقديم كل سبل الدعم اللازمة، وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض عملية الإنتاج وذلك من أجل المساهمة في رفع معدلات التنمية والإنتاج، كما شهد المحاكاة العملية التي نفذها العاملون بمستودع جحدم لخطة الطوارئ وعملية إخلاء، وذلك في حالة حدوث أي أضرار محتملة .
زيارات ميدانية لمواقع العمل بأسيوط لمتابعة اشتراطاتالصحة المهنية (1)
زيارات ميدانية لمواقع العمل بأسيوط لمتابعة اشتراطاتالصحة المهنية
 
زيارات ميدانية لمواقع العمل بأسيوط لمتابعة اشتراطاتالصحة المهنية (2)
زيارات ميدانية لمواقع العمل بأسيوط لمتابعة اشتراطاتالصحة المهنية 

زيارات ميدانية لمواقع العمل بأسيوط لمتابعة اشتراطاتالصحة المهنية (8)
زيارات ميدانية لمواقع العمل بأسيوط لمتابعة اشتراطاتالصحة المهنية 

زيارات ميدانية لمواقع العمل بأسيوط لمتابعة اشتراطاتالصحة المهنية (9)
زيارات ميدانية لمواقع العمل بأسيوط لمتابعة اشتراطاتالصحة المهنية 

زيارات ميدانية لمواقع العمل بأسيوط لمتابعة اشتراطاتالصحة المهنية (13)
زيارات ميدانية لمواقع العمل بأسيوط لمتابعة اشتراطاتالصحة المهنية 

 


وزارة العمل

مديرية العمل بأسيوط

السلامة والصحة المهنية

حسن شحاته



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