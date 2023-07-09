وزارة الداخلية تضبط "هيروين" وبانجو فى حملات أمنية بدمياط

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (فارسكور – الزرقا – كفر سعد - كفرالبطيخ ) وقسمى شرطة (دمياط الجديدة – رأس البر).

أسفرت جهودها عن ضبط عدد (6) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11,500 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرامات - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 18 كيلو جراما – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (عدد 7 متهمين لـ " 4 منهم معلومات جنائية").