اليوم السابع
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وحدة الـ pcr بمستشفى أخميم المركزى تحصل على شهادة اعتماد الجودة الدولية.. صور

الأحد، 09 يوليو 2023 05:28 م
وحدة الـ pcr بمستشفى أخميم المركزى تحصل على شهادة اعتماد الجودة الدولية.. صور أعضاء صحة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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 أشاد الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بحصول وحدة pcr بمستشفى أخميم المركزى على شهادة الاعتماد والكفاءة الفنية للبرنامج العالمى لضبط الجودة (covid eqas) بنسبة نجاح 100٪ استكمالا لمسيرة النجاح والاعتماد لدى المنظمات الصحية العالمية، وذلك فى إطار الاهتمام الدائم بتقديم خدمات طبية بجودة عالية للمواطنين، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ودعمهم الكامل لتطوير تلك الخدمات.

 

وتقدم الوحدة خدمات تحاليل فحص الحمض النووى لفيروس كورونا المستجد لحالات الاشتباه والإصابة بمختلف مستشفيات المحافظة وكذلك فحص فيروس كورونا للمسافرين واستخراج الشهادات الصحية لهم.

 

ومن جانبه وجه الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بتكريم الكوادر الطبية والفنية التى تعمل بها، متمنيا لهم مزيد من التقدم والنجاح الدائم.


 

صحة سوهاج وحدة الـ pcr بمستشفيى أخميم المركزي تحصل علي شهادة إعتماد الجودة الدولية (1)
صحة سوهاج وحدة الـ pcr بمستشفيى أخميم المركزي تحصل علي شهادة إعتماد الجودة الدولية (1)

صحة سوهاج وحدة الـ pcr بمستشفيى أخميم المركزي تحصل علي شهادة إعتماد الجودة الدولية (2)
صحة سوهاج وحدة الـ pcr بمستشفيى أخميم المركزي تحصل علي شهادة إعتماد الجودة الدولية (2)

صحة سوهاج وحدة الـ pcr بمستشفيى أخميم المركزي تحصل علي شهادة إعتماد الجودة الدولية (3)
صحة سوهاج وحدة الـ pcr بمستشفيى أخميم المركزي تحصل علي شهادة إعتماد الجودة الدولية (3)

 


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