إعدام 5361 كيلو أغذية متنوعة و1322 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، أن إدارة مراقبة الأغذية قامت بشن حملات تفتيشية على 764 منشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية، وتمكنت الحملات من تحرير عدد 643 محضراً، وسحب 23 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 5361 كيلو من أغذية متنوعة و1322 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.
وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.
جاء ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.
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