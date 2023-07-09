اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 يوليو 2023 09:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

هدوء وانتظام بمحيط وداخل لجان الثانوية العامة بشمال سيناء

الأحد، 09 يوليو 2023 09:25 ص
هدوء وانتظام بمحيط وداخل لجان الثانوية العامة بشمال سيناء الثانوية العامة
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت لجان الثانوية العامة بشمال سيناء اليوم هدوءا وانتظاما بمحيطها، واستقبلت اللجان الطلاب والملاحظين وسط إجراءات مشددة، وبدورهم اتخذ أولياء الأمور أماكنهم في شوارع جانبية حول محيط اللجان، وسجلت غرفة متابعة  امتحانات الثانوية العامة انتظام وصول الأسئلة، وعدم تلقى أي شكاوى مع بداية الامتحانات، فيما يؤدي امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية، التفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة يبلغ 3838 طالبا وطالبة، يؤدون الامتحانات في 15 لجنة امتحانية بشمال سيناء، وسط إجراءات مشددة.

واشار انه سبق انطلاق الامتحانات  متابعة تحرك ووصول الأسئلة للجان فى موعدها من  مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة  وتقوم غرفة عمليات المحافظة بمتابعة سير وانتظام الامتحانات وحل أية مشكلات طارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات بمجالس المدن.

من جانبه أشار اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتوفير زائرة صحية بالمدارس التي بها لجان للثانوية العامة، وكذا تواجد سيارة إسعاف بمحيط تلك اللجان، مؤكدًا على قيام غرفة عمليات المحافظة بمتابعة سير وانتظام الامتحانات وحل أية مشكلات طارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات بمجالس المدن.

وأشار المحافظ الى أنه تم تجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر، الى جانب تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بمختلف الإدارات التعليمية وتزويدها بالوسائل المعيشية المناسبة.

وشدد المحافظ على منع الغش وتنفيذ التعليمات الوزارية بخصوص سير وانتظام الامتحانات وتوفير الهدوء للطلاب داخل لجان الامتحانات، ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية لجان الامتحانات.


امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الجيولوجيا

تداول امتحان الجيولوجيا

صعوبة امتحان الجيولوجيا

سهولة امتحان الجيولوجيا

امتحان علم النفس والاجتماع

تداول امتحان علم النفس والاجتماع

صعوبة امتحان علم النفس والاجتماع

امتحان التفاضل والتكامل

تداول امتحان التفاضل والتكامل

سهولة امتحان التفاضل والتكامل

صعوبة امتحان التفاضل والتكامل

سهولة امتحان علم النفس والاجتماع

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

امتحان الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة