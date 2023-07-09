هدوء وانتظام بمحيط وداخل لجان الثانوية العامة بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت لجان الثانوية العامة بشمال سيناء اليوم هدوءا وانتظاما بمحيطها، واستقبلت اللجان الطلاب والملاحظين وسط إجراءات مشددة، وبدورهم اتخذ أولياء الأمور أماكنهم في شوارع جانبية حول محيط اللجان، وسجلت غرفة متابعة امتحانات الثانوية العامة انتظام وصول الأسئلة، وعدم تلقى أي شكاوى مع بداية الامتحانات، فيما يؤدي امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية، التفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة يبلغ 3838 طالبا وطالبة، يؤدون الامتحانات في 15 لجنة امتحانية بشمال سيناء، وسط إجراءات مشددة.

واشار انه سبق انطلاق الامتحانات متابعة تحرك ووصول الأسئلة للجان فى موعدها من مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة وتقوم غرفة عمليات المحافظة بمتابعة سير وانتظام الامتحانات وحل أية مشكلات طارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات بمجالس المدن.

من جانبه أشار اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتوفير زائرة صحية بالمدارس التي بها لجان للثانوية العامة، وكذا تواجد سيارة إسعاف بمحيط تلك اللجان، مؤكدًا على قيام غرفة عمليات المحافظة بمتابعة سير وانتظام الامتحانات وحل أية مشكلات طارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات بمجالس المدن.

وأشار المحافظ الى أنه تم تجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر، الى جانب تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بمختلف الإدارات التعليمية وتزويدها بالوسائل المعيشية المناسبة.

وشدد المحافظ على منع الغش وتنفيذ التعليمات الوزارية بخصوص سير وانتظام الامتحانات وتوفير الهدوء للطلاب داخل لجان الامتحانات، ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية لجان الامتحانات.