اليوم السابع
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الأحد، 09 يوليو 2023 10:04 م
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وتؤكد الانتهاء من ختم القرآن خلال عام..

هبة ابنة بنى سويف بدأت بحفظ القرآن بعمر الرابعة وختمت 20 جزءًا في الإعدادية

الأحد، 09 يوليو 2023 09:00 م
هبة ابنة بنى سويف بدأت بحفظ القرآن بعمر الرابعة وختمت 20 جزءًا في الإعدادية هبة مصطفى
بنى سويف هانى فتحى

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شاعرة وحافظة لكتاب الله ، نجحت فى حفظ عشرون جزء من القرآن الكريم ، وتميزت بموهبتها فى إلقاء الشعر، وألقت الشاعرة الصغيرة قصيدة فى مدح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

قالت هبة مصطفى محمد الطالبة فى الصف الثالث الاعدادي بمحافظة بنى سويف، أنها بدأت فى إلقاء الشعر وهى فى الحادية عشر من عمرها ، مشيرة إلى أنها اكتشفت موهبتها فى الشعر منذ المرحلة الابتدائية.
 
وأضافت هبة مصطفى محمد، أنها بدأت فى حفظ القرآن الكريم وهى فى الرابعة من عمرها ، مشيرة الى أنها نجحت فى حفظ عشرون جزء من القرآن الكريم، مؤكدة أنها تسعى للانتهاء من حفظ القرآن الكريم كاملا خلال فترة زمنية قليلة .
 
وتحدثت هبة مصطفى ابنة قرية باروط، أنها بدأت فى الذهاب الى كتاب الشيخ محمد بالقرية لحفظ القرآن الكريم ، مشيرة إلى أنها تذهب فى أيام الإجازة خمسة أيام فى الأسبوع من التاسعة صباحا وحتى صلاة الظهر.
 
وأضافت هبة مصطفى محمد، أنها فى أيام الدراسة تذهب الى المدرسة ثم تعود إلى المنزل وتذهب إلى الكتاب من الثالثة عصرا ولمدة 4 ساعات يومياً، مؤكدة أنها تنمى موهبتها فى الإلقاء من خلال الذهاب الى مركز الموهوبين بمدينة بنى سويف لتنمية موهبتها فى إلقاء الشعر .
 
وقالت هبة مصطفى أن مثلها الأعلى فى الإلقاء هو الشاعر أحمد شوقى، مشيرة الى أنها تحلم أن تكون شاعرة كبيرة فى المستقبل مثل أحمد شوقى .
 
وأشارت الطالبة هبة مصطفى، إلى أنها تلقى دعم كبير من أسرتها فى حفظ القرآن الكريم التى تسعى للانتهاء من حفظه كاملا بعد عام ، بالإضافة إلى أن أسرتها تساعدها فى  تنمية موهبة الشعر من خلال الذهاب لحضور العديد من ورش العمل فى إلقاء الشعر .
 

 

 


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