نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد أعمال إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قامت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد ، بجولة تفقدية بمركز الداخلة، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية الجارية، يرافقها المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز وعدد من التنفيذين المعنيين.

و تفقدت نائب المحافظ المقر المخصص لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية وذلك في إطار التنسيق بين المحافظة ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإتاحة الدورات التدريبية التي يقدمها المركز لشباب الداخلة والمراكز المجاورة والوصول لأكبر عدد من المستفيدين من الخبرات العلمية والتكنولوجية المستهدفة.

كما تابعت أعمال التجهيزات الجارية بمقر المعهد الفني الصحي، استعدادًا لدخول الخدمة وبدء الدراسة بالتزامن مع العام الدراسي المقبل، موجهًة بسرعة استكمال التجهيزات النهائية والتنسيق لإنشاء قسم لتأهيل المتخصصين في تمريض السياحة العلاجية.

من ناحية أخرى، تفقدت نائب المحافظ المقر الجديد الذي تم تخصيصه لفرع التأمين الصحي بالوحدة المحلية للمركز وذلك تسهيلًا على المنتفعين من خدمات التأمين من خلال توفير مكان مناسب و أكثر استيعابًا للمواطنين لتقديم الخدمة بشكل لائق.