الوادي الجديد: تخصيص 10 آلاف فدان لصالح مبادرة "أراضي المصريين العاملين بالخارج"

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مجلس إدارة صندوق الاستثمار بالمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، و سيد محمود سكرتير عام المحافظة، و إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة، حيثُ شهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمختلف مشروعات الاستثمار بنطاق المحافظة.

ووافق المجلس على تخصيص مساحة 10 آلاف فدان لمبادرة أراضي المصريين العاملين بالخارج، يتم تقسيمها إلى قطع تسدد قيمتها بالعملة الصعبة، ويتم البيع بالمزاد العلني في حال زيادة الطلب كما يتم إضافة 10% من إجمالي قيمة مبالغ المتأخرات للقائمين بالسداد؛ قيمة فوائد عن كل عام طبقًا لكتاب البنك المركزي والمشروعات ️غير المستغلة أو التي تم استغلال أجزاء منها فقط يتم التعامل على الأراضي الفضاء التي لم يتم استغلالها طبقًا للعقود المبرمة.

كما جرت الموافقة على تغيير النشاط للمشروعات الراغبة طبقًا للقوانين المنظمة وسداد المبالغ المقررة في هذا الشأن وفي حال طلب تملك الأرض يتم سداد القيمة طبقًا للأسعار الحالية التي تحددها الجهات المختصة وكذلك تمت الموافقة على تحويل النشاط من أفراد إلى شركات للراغبين شرط سداد 2000 جنيه عن كل فدان مشاركة مجتمعية.